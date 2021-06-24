Вокалист Blink-182 заболел раком

"Последние три месяца я прохожу химиотерапию от рака. У меня рак. Это паршиво, и мне страшно, но в то же время мне повезло с невероятными врачами, семьей и друзьями, помогающими мне справиться с этим", - говорится в заявлении 49-летнего музыканта, опубликованном в его Twitter.

Хоппус также отметил, что впереди его ждут еще месяцы лечения, но при этом он старается сохранять надежду и "позитивный настрой".

"Жду не дождусь, когда освобожусь от рака и смогу увидеть всех вас на концерте в ближайшем будущем", - добавил исполнитель.

При этом музыкант не уточнил, какого типа рак у него обнаружен.