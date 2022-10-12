Blink-182 воссоединилась в «золотом» составе

В состав Blink-182 снова возвращается один из его основателей и фронтмен Том ДеЛонг, который покидал коллектив уже два раза, в 2005 и 2015 годах. Компанию ему составят басист Марк Хоппус и ударник Трэвис Баркер.

Пока непонятно, будет ли задействован в будущих выступлениях предыдущий солист группы Мэтт Скиба, с которым Blink-182 записали два последних альбома после предыдущего ухода ДеЛонга, но судя по всему, коллектив он покинул.





В 2020 году у Марка Хоппуса был диагностирован рак, однако спустя несколько месяцев лечения музыкант объявил, что полностью выздоровел.

В ходе предстоящего мирового турне группа планирует посетить Северную и Латинскую Америку, Великобританию, Европу, а также Австралию и Новую Зеландию. Тур начнется в марте 2023 года и продлится почти год. Также музыканты планируют записать и свежий студийный альбом. А уже 14 октября должен выйти первый новый сингл коллектива, который получит название «Edging».