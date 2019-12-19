Большой театр и Mezzo объявили о планах дальнейшего сотрудничества

Участниками мероприятия в Большом Императорском зале стали генеральный директор театра Владимир Урин, главный дирижер и музыкальный руководитель Туган Сохиев, а также Беренис Ляжуани – генеральный директор французской медиагруппы Les Echos (в нее входят телеканалы Mezzo и Mezzo Live HD).

Сотрудничество с телеканалами началось с записи оперы «Катерина Измайлова» – второй редакции «Леди Макбет Мценского уезда», которая стала самой известной оперной постановкой XX века. Уже много лет Большой театр выбирает французские музыкальные телеканалы Mezzo в качестве одного из главных партнеров и площадок своего аудио-визуального наследия. В их сетке вещания всегда отводится особое место оперным произведениям, балетным постановкам и концертам одного из самых значимых театров России и мира. Любители классики в 80 странах могут познакомиться даже с теми работами, которые были сняты с репертуара. Сейчас каналы Mezzo и Mezzo Live HD насчитывают около 25 миллионов зрителей из России и 60 миллионов – по всему миру.



Участники пресс-конференции

Участники мероприятия рассказали об успехе декабрьского проекта «Сезон русского искусства». Весь месяц зрители смогут увидеть трансляции и записи самых ярких событий национальной классической сцены. Кроме того, маэстро Туган Сохиев рассказал о готовящейся трансляции оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Возобновленная постановка 1948 года будет показана в эфире телеканалов 19 декабря в 22:00. В следующем сезоне поклонников Mezzo и Большого ждет фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского.

Главный дирижер и музыкальный руководитель театра Туган Сохиев поблагодарил каналы Mezzo и Mezzo Live HD за профессиональный подход к съемкам каждого события в жизни театра:

«Для нас очень важно, что сотрудничество Mezzo и Mezzo Live HD с Россией началось именно с Большого театра. При этом канал не только транслирует постановки, но и сохраняет их для архива. Я хочу поблагодарить телеканалы за любовь к русскому искусству и за то, что они знакомят мир с нашими артистами. В дальнейшем мы будем обсуждать новые совместные проекты».

Он также отметил, что режиссеры, которые работают над прямыми трансляциями и записями, с огромным уважением и пониманием относятся к постановкам театра и к его пожеланиям.

«За 20 лет наши телеканалы стали настоящими проводниками в мир классики – не только зарубежной, но и русской. Для нас сотрудничество с Россией – крайне важная часть работы. Россия славится своими театрами, среди которых особое место занимает Государственный академический Большой театр России. Здесь было снято множество постановок, которые войдут в золотой фонд Mezzo. Мы благодарны театру за доверие и поддержку», – заявила Беренис Ляжуани.

Сетка вещания телеканалов Mezzo полностью посвящена классической музыке, опере, балету и джазу. Уникальные постановки транслируются со сцен Большого и Мариинского театров, Парижской Национальной Оперы и других всемирно известных площадок.