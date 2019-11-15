Евгений Гришковец и «Бигуди» вернулись с новой песней

По словам Евгения Гришковца, они с Максимом Сергеевым хотели назвать этот реюнион «Возвращением живых мертвецов», но «все-таки отказались от такой шалости».

- Что-то странное происходит… Кто мог предположить совсем недавно столь триумфальное возрождение группы «Руки вверх», как это произошло?! – рассуждает музыкант в своем инстаграме. - Они сейчас куда более успешны, чем в девяностые. Они сейчас самые успешные и самые дорогие артисты на поле российского шоу-бизнеса. Но об успехе группы «Руки вверх» нам даже мечтать не стоит… А мы и не мечтаем.

По словам Гришковца, решение возобновить сотрудничество с группой «Бигуди» было правильным и плодотворным.



Евгений Гришковец

- Еще дней десять назад я так сильно сомневался, - признался он. - Мне казалось, что я все забыл, что утратил былую форму и что просто во мне не найдется достаточно рок-н-ролла для концерта. Выходя на сцену, я еще думал, что я не смогу все воспроизвести в памяти и не смогу, как раньше, импровизировать… Первые две песни провел на сцене в каком-то полубессознательном состоянии. Но потом случилось удивительное. Микрофонная стойка передо мной, музыканты за спиной, стоящая публика перед сценой, мощный звук… И все вспомнилось, как будто открылся файл, а также вернулся драйв и то неповторимое и ничем не заменимое чувство музыки и музыкального концерта.

В настоящее время «Гришковец и Бигуди» работают над новым альбомом, сроки выхода которого пока не объявлены.