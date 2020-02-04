С Евгением Гришковцом запела его дочь Наташа

- Как давно мы не делали видеоклипов! Уже и вспомнить не могу, когда это было в последний раз. И вот - новый! – представил музыкант новинку в своих соцсетях.
Большая часть действия ролика происходит в фото-кабинке, куда заходят его герои, чтобы сделать снимок. Среди них - известная радиоведущая Рита Митрофанова.
- Чего вы точно не увидите в этом видео, так это осточертевших спецэффектов и большого бюджета, - говорит Евгений Гришковец. - Ни того, ни другого в нашем видео попросту нет. А есть много симпатичных лиц и, на мой вкус, прекрасная новая музыка Макса Сергеева и «Бигуди». Если вас интересует новый состав группы, то вы его тоже увидите и сможете хорошо разглядеть. Мы за прошедшие годы повзрослели, но музыка наша только посвежела.
Одной из героинь и главной вокалисткой проекта стала старшая дочь Гришковца Наташа, тембром напоминающая Монеточку.
- Я ни капельки не слукавил сказав, что представляю вам наше видео с трепетом. А как же иначе?! В этой песне поёт моя старшая дочь Наташа. Вы тоже сможете её здесь увидеть. Это её самый первый опыт работы на камеру, на сцене и с музыкантами. Наверное, так нельзя говорить отцу, но мне очень нравится то, что я вижу и слышу. Более того – я горжусь! Это наша самая, самая первая совместная творческая работа.
Релиз вышел на Снегири Музыка / Warner Music Russia. Режиссеры клипа Михаил Перловский и Светлана Новосельцева.
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