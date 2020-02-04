С Евгением Гришковцом запела его дочь Наташа

Евгений Гришковец возродил проект «Гришковец и Бигуди», с которым он в последний раз выступал в 2012 году. Музыканты уже выступили с концертом в Екатеринбурге в начале ноября 2019 года, а в середине месяца состоялся релиз их нового сингла «Письмо другу» (слушать песню).