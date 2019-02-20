Горные встречи. Грузинский хор «Рустави» спел с корсиканским A Filetta

Рассказывать о «Рустави» нечего. Это просто главный государственный ансамбль песни и пляски Грузии, легенда, профи и все такое. К тому же частый гость на фестивалях Башмета. Важнее уточнить, что в этот раз Сочи приехал только чудный хор «Рустави», потому что… Потому что идея была именно хоровой. Потому что «Рустави» предстояло встретиться на сцене с корсиканским хором A Filetta (в переводе «папоротник»).

A Filetta куда менее известна в России. Это хор, состоящий из уроженцев французского острова Корсика, основанный в 1978 году. Они поют духовные и светские песни, древние трагедии и реквиемы. Их а капелла звучит в фильмах и спектаклях, балетах и просто на CD. Полифония и микс традиций. Они поют на корсиканском, арабском, сирийском и, как выяснилось на концерте, на грузинском языках. Они носители вокальной корсиканской традиции, невероятно импровизационной по своей сути, - они не привязаны даже к словам, орнамент диктует слог. И еще у них есть один ярко выраженный солист, импровизирующий почти в джазовом, а скорее даже в суфийском духе.



A Filetta



A Filetta

Замысел Башмета — свести грузинский и корсиканский распевы на одной сцене. И это более чем оправданно. Общность мелосов стала наглядной уже после первого же появления. Конечно, «Рустави» куда более гетерофоничен, все эти параллельные квинты и октавы оглушают и гипнотизируют. Они явно осознанно показали весь географический диапазон — Аджария, Абхазия, Менгрелия, Сванетия с пентатоникой… Это все ожидаемо. Но когда рядом появляется поющий секстет из Корсики — вдруг оказывается, что горцы ближе не только к Богу, как принято считать, а и друг к другу тоже. Им нечего делить. Они умеют возвращаться к тонике, они умеют плести теноровые и даже контратеноровые вязи, и очень уважают бас-профундо (у грузин он потрясающий!).



«Рустави» и A Filetta

Голоса сплетаются, и это звучит не то, чтобы необычно, но — открывательски. Ну кто задумывался о том, есть ли сходство между грузинским и корсиканским распевом? А теперь пришлось.



«Рустави» и A Filetta

Кстати, октавы звучат на удивление схоже. Они запараллелены по принципу глоссолалии, не привязаны к словам, и могут пробегать хоть по всей пентатонике. И это эффектно.

В финале спели то, что все ждали. Сначала «Сулико» (корсиканцы показали отличный грузинский), затем «Тбилисо». Были сказаны хорошие и необходимые слова о том, что война лечится любовью.



«Рустави» и A Filetta

А уж в качестве комплимента «Рустави» спел «Рябинушку» на русском, - это было трогательно и уважительно.



«Рустави» и A Filetta

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ