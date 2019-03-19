«Колибри» показали документальный фильм о себе

Опубликовано пользователем

Группа «Колибри» опубликовала на своём официальном канале на YouTube небольшой документальный фильм, датированный 1997 годом.

Десятиминутную картину под названием «Когда «Колибри» стали большими» сняла Елена Площанская, сообщает Intermedia. В фильме использованы отрывки концертных выступлений группы, перемежающиеся отдельными эпизодами с гаданием по руке и рассуждениями о жизни участниц команды.

Как сообщил в своём фейсбуке журналист Борис Барабанов, в данный момент также готовится к выходу книга, написанная Инной Волковой.

- По ряду причин камбэк «Колибри» в традиционном понимании невозможен, но в ближайшее время должна выйти книжка прозы, которую написала Инна Волкова, а может, и не только она. Мы с Инной недавно долго говорили о группе, её историю завершённой не назовёшь, поверьте. Будет продолжение, в том или ином виде, — написал Борис.

Быстрый поиск: 