«Колибри» показали документальный фильм о себе

Десятиминутную картину под названием «Когда «Колибри» стали большими» сняла Елена Площанская, сообщает Intermedia. В фильме использованы отрывки концертных выступлений группы, перемежающиеся отдельными эпизодами с гаданием по руке и рассуждениями о жизни участниц команды.
Как сообщил в своём фейсбуке журналист Борис Барабанов, в данный момент также готовится к выходу книга, написанная Инной Волковой.
- По ряду причин камбэк «Колибри» в традиционном понимании невозможен, но в ближайшее время должна выйти книжка прозы, которую написала Инна Волкова, а может, и не только она. Мы с Инной недавно долго говорили о группе, её историю завершённой не назовёшь, поверьте. Будет продолжение, в том или ином виде, — написал Борис.
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