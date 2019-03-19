«Колибри» показали документальный фильм о себе

Утонченно-изысканная питерская группа «Колибри» всегда была удовольствием для гурманов, однако среди них мало находилось тех, кто помог бы талантливым барышням не только словом, но и рублем. На этот раз все же такой человек нашелся, а вот альбом перед нами.





«Колибри» - «Железные звезды»