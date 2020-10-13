Альбом «Колибри» выйдет в конце ноября

Об этом «Поребрик.Медиа» рассказала участница коллектива Инна Волкова.

На пластинке будет 15 треков, среди них несколько ремейков ранее выходивших песен. Название диска ещё обсуждается, уточнила Волкова.



Колибри

О том, что «Колибри» планируют выпустить первый за 10 лет альбом, стало известно в конце прошлого года. Средства на запись собрали с помощью сервиса «Планета.ру». Заявленный бюджет проекта — 750 тыс. рублей, а собрали 878 тыс. Среди выставленных лотов были как цифровые копии будущей пластинки, так и издания на CD, предыдущие альбомы (в том числе — на виниле), футболки с логотипом группы и книга Инны Волковой «Статус: одна из «Колибри»».