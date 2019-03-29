Константин Орбелян больше не директор, но еще худрук

Эту информацию агентству «Новости-Армения» подтвердили в пресс-службе Министерства культуры Армении. Собеседник агентства сообщил, что подробности будут предоставлены позднее.

Ранее сообщалось, что после смены власти в Армении весной прошлого года, у Орбеляна и нового руководства Минкульта возникли серьезные разногласия.





Министр культуры Армении Лилит Макунц на пресс-конференции 27-го августа по итогам 100 дней своей деятельности указала на необходимость серьезных структурных преобразований в театре.

В частности, она отметила возможное повышение эффективности работы театра, если должности директора и художественного руководителя будут занимать разные люди.

Орбелян в ответ на это решение заявил, что считает намерение разделить должности директора и художественного руководителя малоэффективной идеей.

Известный дирижер Константин Орбелян был назначен художественным руководителем Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна по предложению совета правления театра и приказу директора А. Арзуманяна 3 июня 2016 года. 3 августа 2017 года приказом министра культуры Орбелян был назначен также директором театра.