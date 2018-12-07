Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на Grammy

Эта награда присуждается дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома.

В 2017 году Хворостовский и Орбелян были номинированы на Grammy в категории "Лучший классический сольный альбом".



Дмитрий Хворостовский

В 2018 году на награду в номинации "Лучшая запись оперного произведения" претендуют также дирижеры Джон Адамс (Adams: Dr.Atomic), Майкл Кристи (Bates: the (R)evolution of Steve Jobs), Кристоф Руссе (Lully: Alceste) и Себастьян Вейгл (Strauss: Der Rosenkavalier).

Помимо этого, регент мужского хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимир Горбик назван в числе номинантов на Grammy в категории "Лучшее хоровое выступление" за альбом "Чесноков: Научи мя оправданием твоим" в исполнении мужского хора Российско-американского музыкального института Патриарха Тихона. Информация об этом размещена на сайте Американской академии звукозаписи.

В этой же категории на премию выдвинуты дирижер хора Clarion Стивен Фокс, дирижер хора The Crossing Дональд Налли, дирижер хора Des Bauerischen Rudfunks Марисс Енсонс и дирижер хора Skylark Мэтью Гард.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.

ТАСС