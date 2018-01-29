Артистическая «Дмитрий Хворостовский» откроется в Геликоне

"Мы никогда не забудем наше сотворчество с Дмитрием. Он пел на церемонии открытия нашего театра после реконструкции: в тот памятный день 31 октября 2015 года Дмитрий специально прилетел в Москву, чтобы вместе с геликоновцами открыть первую страницу летописи новой истории театра…И наша совместная постановка оперы А. Рубинштейна «Демон» в 2015 году стала его последней оперной работой в Москве…

Дима – это человек-праздник. Он одним своим присутствием в жизни создавал для всех ощущение радости и счастья. Человек, который не знал, что такое депрессия. Человек, который всегда был другом для всех, с кем общался», - говорит о нем художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.



Дмитрий Хворостовский и Дмитрий Бертман

Церемония открытия артистической «Дмитрий Хворостовский», приуроченная к третьей годовщине премьеры спектакля «Демон» в концертном зале имени П.И. Чайковского (30 января 2015), состоится в «Геликон-опере» 31 января 2018 года в 14 часов.