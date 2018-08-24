Часть праха Хворостовского захоронили в Красноярске

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Он начинал карьеру в Красноярском театре оперы и балета, является почетным жителем города и Красноярского края. Первую урну с прахом певца захоронили 28 ноября 2017 года в Москве на Новодевичьем кладбище. Вторую он завещал похоронить на родине, в Красноярске. "Да, это так. Сегодня (захоронили — ред.) в сквере Красноярского института искусств", — сказала РИА Новости министр культуры края Елена Мироненко.



Дмитрий Хворостовский

В правительстве региона РИА Новости сообщили, что захоронение носило закрытый характер, на нем присутствовали члены семьи Хворостовского, друзья.