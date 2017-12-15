Капсулу с прахом Хворостовского заложат в основание памятника

В пятницу состоялось первое заседание рабочей группы по увековечиванию памяти Хворостовского. По словам Пономаренко, на заседании рассматривались разные варианты размещения памятника: на набережной Енисея, на Театральной площади напротив Театра оперы и балета. Именно это вариант поддержан большинством членов рабочей группы, но в любом случае все это будет согласовываться с родственниками, подчеркнул чиновник.



Дмитрий Хворостовский

"Были разные варианты. Предполагается, и это согласовано с семьей, что в основании памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича Хворостовского. Мнение семьи является очень важным", — сказал глава администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Как он добавил, предполагается, что именем народного артиста могут назвать музыкальную школу № 4, где он учился, институт искусств, Театр оперы и балета. Также на заседании рассматривались вопросы о присвоении премии имени Хворостовского в области искусства и установке мемориального знака на доме, где он жил. Звучало предложение о присвоении его имени бульвару, который будет построен неподалеку от института искусств.

По словам Пономаренко, в ближайшее время будут оформлены конкретные предложения по итогам работы группы, передает РИА Новости.