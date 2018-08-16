Семья Хворостовского отобрала эскизы памятных досок

Уроженец Красноярска, выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

По данным минкульта, всего на конкурс поступили 13 эскизных проектов. В состав жюри вошли родственники Дмитрия Хворостовского – его отец Александр Хворостовский, вдова Флоранс Хворостовская и двоюродный брат Алексей Зархин. Среди экспертов в области искусства – член Союза художников России, кандидат искусствоведения Елена Худоногова, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, ректор Красноярского института искусств Марина Москалюк, председатель правления Союза художников России Сергей Ануфриев и другие.



Дмитрий Хворостовский

"Лучшим эскизом мемориальной доски для здания, где жил Дмитрий Хворостовский, стал совместный проект… Александра Ткачука, скульптора, студента пятого курса Ильи Царинного… Ларисы Касаткиной и… Андрея Касаткина. Лидер проекта мемориальной доски для установки на здании Красноярского педагогического колледжа № 1 имени Максима Горького — тандем скульптора, заслуженного художника России Владимира Усова из Москвы, архитекторов Ларисы Касаткиной и Андрея Касаткина", — сообщает минкульт.

Все эскизы будут дорабатываться и согласовываться с семьей Дмитрия Хворостовского и членами жюри, передает РИА Новости.