Бюст Хворостовского установили в «Геликон-опере»

Скульптура установлена в фойе музыкального театра «Геликон-опера», сообщает ТАСС.

"Мы видели много памятников, и мы сразу влюбились в работы Владимира Ильича Усова. Я ни на какие работы больше не хотел смотреть. Я вижу, что у него все памятники "живые", - рассказал отец Хворостовского Александр Степанович.



Скульптура установлена в фойе музыкального театра «Геликон-опера»

Инициатором создания скульптуры стал друг Хворостовского, адвокат Павел Астахов, проект поддержали Игорь Крутой, Лилия Виноградова, Дмитрий Бертман и Константин Орбелян.

"Владимир Ильич Усов посвятил работе над бюстом несколько лет, он начал создавать его еще при жизни Дмитрия, - отметил Астахов. - Когда мы с Александром Степановичем и Людмилой Петровной (мать Хворостовского - прим. ТАСС) приехали к скульптору, сомнений никаких не было - вот он, Дима. Это действительно тот образец скульптуры, который наиболее соответствует Диминой памяти и образу".

Скульптор запечатлел Хворостовского в последние годы его жизни. Певец облачен в пиджак и рубашку с приспущенным галстуком. "Это было в его характере: он не застегивается наглухо, он открыт. Вообще он галстуки не любил", - заметил Усов. Скульптура весит почти 220 кг.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.