Фонд имени Хворостовского создадут в Красноярске

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

"Исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин и вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли подписали соглашение о сотрудничестве в целях увековечения памяти всемирно известного баритона и почетного гражданина Красноярского края. В рамках подписанного документа правительство Красноярского края и семья Дмитрия Хворостовского объединят усилия для проведения на высоком уровне выставок, концертов, творческих вечеров, посвященных памяти прославленного красноярца. Для реализации творческих инициатив планируется создание краевого фонда имени Дмитрия Александровича Хворостовского", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.



Дмитрий Хворостовский

В воскресенье в Красноярске прошел концерт "Хворостовский и друзья – детям", в котором приняли участие звезды мировой оперной сцены. Средства, собранные во время выступления, направлены на помощь больным детям, передает РИА Новости.

В пятницу урна с частью праха Хворостовского была захоронена напротив красноярского института искусств, где он учился . В будущем здесь появится монумент, а прилегающая территория будет реконструирована. Театру оперы и балета, где начинал свою карьеру певец, присвоено имя исполнителя.