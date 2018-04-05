Бертман поставит оперу «Демон» в память о Хворостовском

Премьера «Демон» – совместный оперный проект Большого театра «Лисео» (Барселона), «Геликон-оперы» (Москва), Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бордо.

Постановку спектакля «Демон» осуществит интернациональная команда. Партитуру Рубинштейна озвучит Михаил Татарников – музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра. Декорации и костюмы к спектаклю создаст известный австрийский художник Хартмут Шогхофер, оформивший множество постановок в театрах Австрии, Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Швеции, Словении и Канады. Хартмут Шогхофер давно сотрудничает Дмитрием Бертманом. Среди спектаклей последних лет, появившихся на свет в результате их творческой дружбы, – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Андре Шенье» в Шведской королевской опере, «Похождения повесы» в Финской национальной опере, «Альцина» в Musik&Theater MUTH (Вена), «Прекрасная Елена» и «Запрет на любовь» в «Геликон-опере».



Дмитрий Бертман

Световую партитуру «Демона» воплотит американец Томас Хазе – знаменитый мастер по свету, прославившийся своими работами в оперных театрах Европы и Америки. С Дмитрием Бертманом Томас Хазе работает не впервые – вместе они поставили спектакли «Кавалер роз» в Мальме, «Золотой петушок» в Дюссельдорфе, «Русалка» в Торонто, «Похождения повесы» в Хельсинки и «Турандот» в Москве, на сцене театра «Геликон-опера».

Над пластикой и сценическим движением актеров работает главный хореограф «Геликона» Эдвальд Смирнов.

В постановке участвуют солисты мирового уровня: Александр Цымбалюк – Князь Гудал, Асмик Григорян – Тамара, солисты театра «Геликон-опера» Игорь Морозов – Князь Синодал и Лариса Костюк – Няня. Партию Демона исполнит Эгилс Силиньш, а в роли Ангела выступит известный контратенор Юрий Миненко.

«Мы собрали удивительную команду постановщиков – команду друзей. У меня был близкий друг – Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В этом году произошла большая трагедия – мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали вместе с ним полуконцертную версию «Демона» в Москве. Затем были большие планы поставить оперу в Европе. Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, художественным руководителем театра «Лисео», моим давним другом, и она очень заинтересовалась проектом, - рассказывает Дмитрий Бертман. - Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить «Демона» с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но уход Дмитрия разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем!»