Имя Хворостовского присвоено музыкальной школе, где он учился

Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Горсовета Красноярска.

"Сегодня принято решение присвоить музыкальной школе №4 имя Хворостовского", - сказал собеседник агентства.



Дмитрий Хворостовский

Школа открылась в 1956 году, за годы своего существования выпустила около 2 тыс. учеников. Самый известный из них - Дмитрий Хворостовский.

Ранее имя Хворостовского было присвоено красноярскому театру оперы и балета.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.