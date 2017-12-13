Урна с прахом Хворостовского нашлась

"Урна с прахом Хворостовского на ответственном хранении в специализированном медицинском учреждении Красноярска. 15 декабря пройдет комиссия, которая с учетом мнения родственников певца решит, каким образом будет увековечена память Дмитрия Александровича", - сообщила ТАСС и. о. министра культуры края Елена Мироненко.



Дмитрий Хворостовский

На данный момент рассматривается несколько вариантов постоянного размещения капсулы.

Ее могут поместить в одном из учреждений, которое назовут именем певца, - Красноярском институте искусств или Красноярском театре оперы и балета. Также рассматривается вариант установки гранитного монумента на набережной Енисея или скульптурного памятника Хворостовскому.

Ранее в СМИ появилась информация, что урна с прахом Хворостовского пропала.