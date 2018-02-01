Имя Хворостовского присвоят Красноярскому театру оперы и балета

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра.

"Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского. Об этом официально будет объявлено 2 февраля, на пресс-конференции, приуроченной к открытию IX Международного фестиваля "Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в Красноярском театре оперы и балета с 3 февраля по 28 марта.



Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. По завещанию артиста его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске, уроженцем которого он являлся.

Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 28 ноября. В Красноярске ему планируют установить памятник и заложить капсулу с прахом в его основание.