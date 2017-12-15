Ковент-гарден посвятил Хворостовскому премьеру «Риголетто»

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

"Сегодняшняя премьера посвящена памяти великого мастера и великого человека Дмитрия Хворостовского, трагически скончавшегося в прошлом месяце", — сказал в зале директор оперы Королевского театра оперы и балета Оливер Мирс, его слова потонули в аплодисментах. "Как вы знаете, Дмитрий жил в Лондоне, выступал здесь много раз, в том числе, конечно, в "Риголетто". Нам всем его ужасно не хватает", — отметил Мирс.

Он не упомянул о трагическом совпадении: в 2010 году в Ковент-гардене перед премьерой "Риголетто" с Хворостовским в главной роли было объявлено о кончине знаменитой оперной певицы Джоан Сазерленд, и театр посвятил премьеру ее памяти. Прошло чуть больше семи лет, и премьера новой постановки "Риголетто" Дэвида Маквикара оказалась посвящена памяти самого Хворостовского.

В программе спектакля зрители обнаружили вкладыш с фотографиями Хворостовского на сцене Ковент-гардена (в ролях Риголетто, Валентина из "Фауста", Ренато из "Бала-маскарада" и Жоржа Жермона из "Травиаты") и некрологом певцу, передает РИА Новости.



ALT

"Дима скончался в Лондоне, в окружении семьи. Сказать, что его полной достоинства и силы осанки, его великолепного голоса, его доброты и юмора будет очень не хватать, вряд ли будет достаточно, чтобы отразить масштаб такой невероятной потери. Мы знаем, что память о нем будет жить в сердцах всех, кто когда-либо слышал, как он поет", — говорится в некрологе. В антракте желающие могли купить диски с записями Хворостовского "Портрет" и "Риголетто".

В сегодняшнем спектакле партию Риголетто исполнял баритон из Греции Димитрий Платаниас, который должен был делить роль с Хворостовским. Партию дочери главного героя Джильды поочередно исполняют соотечественница Хворостовского Софья Фомина (она выступала в премьере) и британская певица сопрано Люси Кроу.