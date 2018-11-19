Имя Хворостовского присвоено красноярскому институту

Как рассказали newslab.ru в региональном минкульте, теперь вуз будет называться «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».



Дмитрий Хворостовский

Решение включили в план мероприятий по увековечиванию памяти народного артиста.

Напомним, в Красноярске уже двум учреждениям присвоили имя Хворостовского — детской музыкальной школе № 4 и красноярскому театру оперы и балета. В ближайшее время именем оперного певца могут назвать аэропорт.

«На территории Красноярского государственного института искусств установлен закладной камень, определивший место установки будущего скульптурного произведения памяти артиста, а в настоящее время создается скульптура памяти Д.А. Хворостовского», — добавили в пресс-службе министерства культуры края.

На набережной Качи и Енисея появится бульвар Д.А. Хворостовского.