Белый рояль установлен в аэропорту Красноярска имени Хворостовского

"В Международном аэропорту Красноярск в зоне прилета на первом этаже установили белый рояль. Музыкальный инструмент появился в честь присвоения аэропорту имени оперного певца Дмитрия Хворостовского ко дню рождения великого артиста", - говорится в сообщении.



Рояль в аэропорту Красноярска

В пресс-службе пояснили, что инструмент Yamaha появился в порту 9 октября, однако не использовался – была проведена финальная настройка. Сыграть на рояле может любой человек, главное — соблюдать правила использования инструмента и не вредить ему.

В конце мая указом президента РФ Владимира Путина международному аэропорту Красноярск было присвоено имя оперного певца Дмитрия Хворостовского по итогам общенационального конкурса "Великие имена России".

Дмитрия Хворостовского не стало в 2017 году. Он умер после продолжительной болезни. 16 октября великому артисту исполнилось бы 57 лет. Одна капсула с частью его праха захоронена в Москве, вторая заложена в основание мемориального комплекса в Красноярске. Именем Хворостовского назван красноярский театр оперы и балета, где он начинал карьеру, музыкальная школа, самолет.

С 16 по 26 октября впервые в Красноярске пройдет фестиваль Дмитрия Хворостовского, учрежденный при участии родителей выдающегося оперного певца.