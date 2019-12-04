Лиза Стэнсфилд госпитализирована, концерт в Москве перенесен

Единственный концерт 53-летней британки в России в рамках мирового гастрольного тура должен был состояться в Crocus City Hall 5 декабря. Однако, как сообщил Sobesednik.ru организатор московского выступления певицы, она почувствовала себя плохо после шоу в Мюнхене, которое прошло в этот понедельник.



Lisa Stansfield

— Концерт переносится в связи с экстренной госпитализацией артистки, — рассказал директор концертного агентства Show Time Константин Болстрен. — Ранее купленные билеты будут действительны на следующем концерте. Его дата станет известна в ближайшее время.

Зрители, которые не могут или не хотят посетить мероприятие в новую дату, имеют право сдать билеты.