Mgzavrebi поставит точку в «Geoлокации»

Музыканты решили назвать его «Geoлокация» и включить в треклист наиболее значимые для себя произведения.

Этих грузинских парней в России полюбили буквально с первых концертов. В основе их феноменального успеха, то, на что так чутко отзываются сердца людей - искренность, оголенные эмоции, отсутствие какого-либо снобизма, драйв, душевность и желание делиться этим с залом. Их песни не рождаются просто так, за ними всегда стоят реальные чувства – любовь, грусть, радость. Но среди более сотни произведений, которые написали музыканты, есть особенные, которые стали вехами в их творчестве и сделали Mgzavrebi такими, какими их любят в России.



Mgzavrebi. Фото Мария Рябкова

Концертом «Geoлокация» мы хотим рассказать свою историю — мы сыграем все самые важные песни, то, что больше всего повлияло на нас. Повлияло на то, какими мы стали. На то, какую музыку мы играем сейчас. На каждую такую песню поставим точку геолокации, определив её место в истории Мгзавреби, - говорит лидер группы.

«Geoлокация» станет естественным продолжением и финальной точкой тура в поддержку пластинки GEO, которую музыканты презентовали в ноябре прошлого года. По словам группы Гиги Дедаламазишвили, к этой пластинке они шли всю жизнь, экспериментируя, добавляя инструменты и новое звучание, поэтому в трек-лист концерта войдет большинство песен с этого альбома.

Для этого знакового для себя концерта группа Mgzavrebi выбрала самую большую концертную площадку Москвы.