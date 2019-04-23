Арт-фестиваль «Николин День» пройдет в Коломенском

«Николин день» - это осмысление русской традиции уличных гуляний в XXI веке. Для «русской цивилизации», чья культура активно развивалась по рекам и морям, Никола или Николай – это покровитель и «скорый помощник» во всех бедах и опасностях. Для русской истории и культуры его образ - неотъемлемая часть и одно из начал образа «загадочной русской души», символ чудес. «Николин день» издревле – это добрый праздник чудес и чудесных даров, настоящий карнавал, полный веселья и добра, когда уже возникает предчувствие лета и тепла.

В XXI веке приходит новое светское осмысление праздника. Проводниками новой культуры становятся молодые режиссеры и современные актеры, художники новой волны, артисты нового цирка, музыканты, создатели разнообразных форм современного искусства.

Гостей фестиваля ожидают представления от самых популярных уличных театров мира. Например, настоящим сюрпризом станет спектакль «KoriKori» от знаменитого театра Oposito (Франция), который расскажет несколько простых историй о мужчинах и женщинах. Не поучительный, нелогичный и не претендующий на истинность, спектакль проходит в постоянном (пере)движении, как сама жизнь. В нем переплетаются аллегория и жизненность, реальность и вымысел, танго и рок. Спектакль – калейдоскоп эфемерных сцен-зарисовок, которые появляются и исчезают под музыку и пение хора.

Liquid Theatre, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Эксперимент», обратится к зрителям посредством простых супрематических форм. Здесь актеры существуют в беспредметной разноцветной палитре. Орудия их труда гипертрофированы. Постановка стала первым театральным проектом в программе фестиваля «Архстояние», был показан в программе «Неизвестная Сибирь» (Франция, Лион) и «Форт Росс» (США, Калифорния).

Знаменитый инженерный театр AXE (Санкт-Петербург) в содружестве с театром «Кана» (Польша) из города Щецин представит свой уличный спектакль «Заполнение пробелов» (Gap Filling) – это лирические зарисовки о взаимоотношениях мужчин и женщин от детства до старости, рассказанные актерами и эквилибристами, оформленные инженерами и картографами, пропетые моряками и видеоблогерами. Сценой для спектакля послужат шесть открытых контейнеров. В них, как в квартирах, происходит действо, и в каждом своя история, которая является частью целого.



Uma2rman

Также гостей ждет выступление любимых музыкантов, среди которых грузинская группа Mgzavrebi, певица Ёлка, Emir Kusturica&The No Smoking Orchestra, группа Uma2rman и многие другие.

И, конечно, в программе, спектакли для детей, увлекательные мастер-классы для всей семьи, интересный лекторий и вкусная еда.

«Николин день»- это «новая традиция», которая возрождает все лучшее и наполняет сознание свежим взглядом и творческой энергией современных художников, заряжает актуальным российским искусством и дополняется избранными образцами европейского уличного искусства, традиция которого не прерывалась столетиями. Искусство должно быть открытым ярким и востребованным, интересным и новым. Такими чувствами мы обычно предвосхищаем еще не открытый подарок, не просмотренный фильм. То же мы можем сказать о фестивале «Николин день».

«Николин день» - это как национальное празднование, так и послание всему миру. Мы уверены, что в череде знаковых карнавалов мира и фестивалей зрелищных искусств «Николин день» займет особое место. Это настоящий семейный праздник, где каждый найдет для себя что-то интересное, откроет новое, а главное, прикоснется к созданию новой русской карнавальной культуры и сотворит настоящее чудо, став частью удивительной двухдневной мистерии в Коломенском.

Дмитрий Мелкин, режиссер-постановщик арт-фестиваля: «Карнавал возникает исторически как культура траты, праздник даров, как что-то лежащее за пределами производства и потребления. Центральное событие культурного возделывания – дарение, благо-дарение, трата, праздничная торжественная ритуальность которая и создает увлекательное путешествие от бытия к событию!»

Вход бесплатный.

Более подробную информацию о площадках и программе фестиваля можно узнать на сайтах www.nikolinden.ru.