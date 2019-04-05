Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

Как сообщил в четверг журнал Billboard, на данный момент он восстанавливается после хирургического вмешательства в одной из клиник Нью-Йорка.



Мик Джаггер

Издание уточняет со ссылкой на собственные источники, что 75-летний рок-музыкант все еще находится под надзором врачей, однако чувствует себя хорошо. По данным журнала, Джаггер может быть выписан уже через неделю. При этом, как сообщал ранее портал Drudge Report, ожидается, что Джаггер полностью восстановит свое здоровье и вновь выйдет на сцену лишь к лету.

В понедельник Джаггер в Twitter сообщил, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.