Картины гитариста Rolling Stones продаются за $29 тыс.

Об этом сообщает газета Daily Mail.
Rolling Stones rocker Ronnie Wood's paintings go on for sale @OmegaAuctions on 3rd Dec https://t.co/DrWiAlObJX via @MailOnline— Omega Auctions (@OmegaAuctions) December 1, 2019
Всего 49 картин 72-летнего рокера, созданных им на протяжении многих лет, поступили из частной коллекции и предварительно оценены в £25 тыс. ($29,2 тыс.). Самый дорогой лот стоимостью $2,5 тыс. ($2,9 тыс.) - полотно с изображением боксера Мохаммеда Али, склонившегося в знаменитой по фотографиям позе на ринге над поверженным им 25 мая 1965 года Сонни Листоном.
По словам представителя Omega Auctions Дэниеля Хэмпсона, "выставленное из частной коллекции собрание работ Вуда - одно из самых полных". Они находятся в очень хорошем состоянии, и несомненно, привлекут большой интерес", полагает он.
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