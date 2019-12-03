Картины гитариста Rolling Stones продаются за $29 тыс.

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Картины гитариста британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда, запечатлевшего товарищей по группе, а также коллег по творческому цеху Джона Леннона, Рода Стьюарта и Джими Хендрикса, выставлены в Англии на торги аукционного дома Omega Auctions.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Всего 49 картин 72-летнего рокера, созданных им на протяжении многих лет, поступили из частной коллекции и предварительно оценены в £25 тыс. ($29,2 тыс.). Самый дорогой лот стоимостью $2,5 тыс. ($2,9 тыс.) - полотно с изображением боксера Мохаммеда Али, склонившегося в знаменитой по фотографиям позе на ринге над поверженным им 25 мая 1965 года Сонни Листоном.

Rolling Stones
Rolling Stones

По словам представителя Omega Auctions Дэниеля Хэмпсона, "выставленное из частной коллекции собрание работ Вуда - одно из самых полных". Они находятся в очень хорошем состоянии, и несомненно, привлекут большой интерес", полагает он.

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