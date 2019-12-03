Картины гитариста Rolling Stones продаются за $29 тыс.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Rolling Stones rocker Ronnie Wood's paintings go on for sale @OmegaAuctions on 3rd Dec https://t.co/DrWiAlObJX via @MailOnline — Omega Auctions (@OmegaAuctions) December 1, 2019

Всего 49 картин 72-летнего рокера, созданных им на протяжении многих лет, поступили из частной коллекции и предварительно оценены в £25 тыс. ($29,2 тыс.). Самый дорогой лот стоимостью $2,5 тыс. ($2,9 тыс.) - полотно с изображением боксера Мохаммеда Али, склонившегося в знаменитой по фотографиям позе на ринге над поверженным им 25 мая 1965 года Сонни Листоном.



Rolling Stones

По словам представителя Omega Auctions Дэниеля Хэмпсона, "выставленное из частной коллекции собрание работ Вуда - одно из самых полных". Они находятся в очень хорошем состоянии, и несомненно, привлекут большой интерес", полагает он.