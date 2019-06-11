Мик Джаггер дал первое после операции на сердце интервью

Солист The Rolling Stones пообщался с ведущими канадской радиостанции Q107 и сказал, что "чувствует себя довольно хорошо", уже вернулся в спортзал и к репетициям.

У музыканта впереди несколько концертов в рамках турне группы по Северной Америке, которое из-за его проблем со здоровьем пришлось перенести с апреля на июнь.

"Мы подбираем песни, которые не исполняли в последние годы и хотим попробовать сделать то, чего не делали раньше. Здесь важно знать меру, так как в большинстве случаев люди не хотят слишком много новшеств", - сказал Джаггер.



Мик Джаггер на прогулке в парке

Если комментариев рокера недостаточно, чтобы убедить фанатов в том, что Мик Джаггер выдержит тур, то подвижное видео, которое он опубликовал в своем Инстаграме в мае этого года, выглядит вполне убедительно.