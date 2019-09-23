Наталья Ветлицкая возвращается на сцену

В небольшом испанском городке Дения Наталья вместе с наследницей поселились в роскошном особняке с видом на море. Место артистка выбрала неслучайно — в этом регионе меньше всего русских, которые могли бы узнать ее на улице и обратиться с нежелательными вопросами, пишет StarHit. Ветлицкая посвятила себя ребенку и духовным практикам — часто ездила в Индию, жила в ашрамах.



Наталья Ветлицкая

Также в Испании она занялась риелторской деятельностью, реставрацией мебели, дизайном. Но, естественно, скучала по сцене. И несколько месяцев назад приняла решение вернуться. Источники из окружения звезды сообщили, что это связано еще с финансовыми проблемами — якобы некоторые европейские счета звезды 90-х заблокированы. Недавно 55-летняя Наталья заключила контракт с крупнейшей музыкальной корпорацией Петербурга PMI, которая займется организацией ее концертов и продвижением.

«В нашей стране, мне кажется, нет того, кто не был бы знаком с ее творчеством. Люди до сих пор поют песни Ветлицкой, делают на них ремиксы, — рассказал глава медиахолдинга Евгений Финкельштейн. — А вот она меня не знала, обратилась по совету коллег. Мы встречались, обсуждали детали сотрудничества. Наташа показалась очень милой. А истории про ее сложный характер, скорее всего, разносят непрофессионалы. Я сотрудничал со многими мировыми звездами, включая Мадонну, Леди Гагу. Ко всем нужен правильный подход, в чем и состоит наша задача. К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. Она уникальная артистка, всегда стояла немножко в стороне от нашего шоу-бизнеса. Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза».