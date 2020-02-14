Новая Ветлицкая: много фотошопа и автотьюна

Премьера трека состоялась на лейбле Первое музыкальное издательство.

Автором аранжировки новой версии «Посмотри в глаза» стал диджей, экс-участник группы «Гости из будущего» Юрий Усачев. В его версии композиция обрела более электронное звучание и стала напоминать танцевальный ремикс, отмечает журнал Cosmopolitan. В начало трека были добавлены технические эффекты, голос певицы основательно обработан автотьюном.



Обложка сингла

На обложке сингла 55-летняя отфотошопленная певица запечатлена в эффектном соблазнительном образе. Она предстала в розовой меховой накидке в цвет волос, обнажив загорелое плечо.