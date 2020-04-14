Наталья Ветлицкая выпустила ремикс «Я останусь с тобой»

«В данный момент, когда мы ограничены независящими от нас обстоятельствами, когда мы не можем обнять или взять за руку людей, которые сейчас очень нуждаются в эмоциональной поддержке и душевном тепле, я хочу с помощью этой песни передать свою сердечную близость и солидарность со всеми, кто её услышит. Наверно для каждого текст этой песни сейчас прозвучит по-своему, кто-то улыбнётся, а у кого-то может быть навернутся слёзы. К сожалению, не самые лучшие поводы заставляют нас становиться по-настоящему сплоченными и сострадательными. Давайте станем более милосердными друг к другу, даже на расстоянии!»
Музыка и слова - Андрей Зуев, микс - Юрий Усачев.
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