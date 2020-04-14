Наталья Ветлицкая выпустила ремикс «Я останусь с тобой»

"Приятно. Вот с этого момента я официально настоящая Легенда. Спасибо, прекрасная Земфира! Возвращение к истокам", - прокомментировала Наталья ролик.





С 2004 года, после рождения дочери, Наталья Ветлицкая живёт в Испании в собственном поместье в городке Дения, перебравшись туда на постоянное место жительства в 2008 году.

