Новую песню Кати Фадеевой приняли за гимн МЦД

Так в нашей стране принято, что важным событиям посвящают песни, фильмы и книги, и в преддверии запуска Московских Центральных Диаметров в эфире крупнейшей музыкальной радиостанции страны "Авторадио" появилась песня "Маршруты", которую сразу же признали неофициальным гимном Московских Центральных Диаметров.



Катя Фадеева

Автор и исполнитель песни "Маршруты" - певица Катя Фадеева, чья музыкальная карьера начиналась в рок-группе YouGoZapad, покорившей эфиры российских радиостанций в 2000-х. За работой в составе группы следовал сольный альбом "Межсезонье" и новым объектом вдохновения стала транспортная романтика. Железная дорога всегда была предметом для песен: поездам и рельсам посвящали свои песни музыкальные герои XX века, и сложный трафик на улицах городов XXI века заставил вернуться к теме железнодорожного транспорта, как надёжного средства для того, чтоб встретиться с любимыми.

В репертуаре Кати Фадеевой песни не только её собственного сочинения, соавтором ряда работ стал её отец, один из самых масштабных поэтов-песенников России и СССР Леонид Фадеев. Его песни стали хитами в исполнении Юрия Антонова («Море», «Анастасия», «Двадцать лет спустя», «Я вспоминаю» («Летящей походкой»), «Дорога к морю»). Леонид Фадеев так же является соавтором песен к фильму «Берегите женщин», телевизионной программе «Шире круг», фильму Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх»... Песня его авторства «Чистые пруды» исполнена Игорем Тальковым, песня «Ностальгия в Риме» исполнена Аллой Пугачевой. Совместно с Игорем Крутым написаны песни «На Ордынке», «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка», «Острова любви», «Маленькое кафе», «Я тебя не придумала» и многие другие. Песни на стихи Леонида Фадеева также исполняют Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Лайма Вайкуле, Алсу, Сергей Лазарев и многие.

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