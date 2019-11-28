Катя Фадеева спела на открытии Московских Центральных Диаметров

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Уходящий год изобилует невероятным количеством грандиозных музыкальных событий, но главной сенсацией, изменившей жизнь нескольких миллионов человек, всё же становится открытие первых линий Московских Центральных Диаметров. И не имело бы это событие никакого отношения к музыке, если б за несколько дней до него в эфире крупнейших радиостанций страны не появилась песня Кати Фадеевой "Маршруты", которую музыкальное сообщество сразу единогласно признало гимном МЦД.

Волна интереса к новой песне прокатилась по электронным СМИ, в результате чего Кате Фадеевой предложили представить новую песню на концерте, посвящённом старту МЦД, который состоялся в Москве на Площади Европы. Причём, Катя не стала ограничиваться одной песней и представила сразу несколько композиций из своего дебютного альбома "Межсезонье"

Музыкальная карьера Кати Фадеевой начиналась в рок-группе YouGoZapad, покорившей эфиры российских радиостанций в 2000-х. Сегодня в сольном репертуаре певицы присутствуют песни не только её собственного сочинения, но и ряд популярных произведений, соавтором которых является её отец, один из самых масштабных поэтов-песенников России и СССР Леонид Фадеев.

Катя Фадеева на открытии МЦД
Катя Фадеева на открытии МЦД

Его песни вот уже многие десятилетия ласкают слух миллионов людей в исполнении Юрия Антонова («Море», «Анастасия», «Двадцать лет спустя», «Я вспоминаю» («Летящей походкой»), «Дорога к морю»). Леонид Фадеев также является соавтором песен к фильму «Берегите женщин», телевизионной программе «Шире круг», фильму Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Песня его авторства «Чистые пруды» исполнена Игорем Тальковым, песня «Ностальгия в Риме» исполнена Аллой Пугачевой. Совместно с Игорем Крутым написаны песни «На Ордынке», «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка», «Острова любви», «Маленькое кафе», «Я тебя не придумала» и многие другие. Песни на стихи Леонида Фадеева также исполняют Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Лайма Вайкуле, Алсу, Сергей Лазарев и многие.

Новинка от Кати Фадеевой уже звучит в эфирах радиостанций России и в мировых музыкальных маркетах: Apple Music, Spotify, Яндекс Музыка и других: https://orcd.co/routes

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