Катя Фадеева спела на открытии Московских Центральных Диаметров

Волна интереса к новой песне прокатилась по электронным СМИ, в результате чего Кате Фадеевой предложили представить новую песню на концерте, посвящённом старту МЦД, который состоялся в Москве на Площади Европы. Причём, Катя не стала ограничиваться одной песней и представила сразу несколько композиций из своего дебютного альбома "Межсезонье"

Музыкальная карьера Кати Фадеевой начиналась в рок-группе YouGoZapad, покорившей эфиры российских радиостанций в 2000-х. Сегодня в сольном репертуаре певицы присутствуют песни не только её собственного сочинения, но и ряд популярных произведений, соавтором которых является её отец, один из самых масштабных поэтов-песенников России и СССР Леонид Фадеев.



Катя Фадеева на открытии МЦД

Его песни вот уже многие десятилетия ласкают слух миллионов людей в исполнении Юрия Антонова («Море», «Анастасия», «Двадцать лет спустя», «Я вспоминаю» («Летящей походкой»), «Дорога к морю»). Леонид Фадеев также является соавтором песен к фильму «Берегите женщин», телевизионной программе «Шире круг», фильму Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Песня его авторства «Чистые пруды» исполнена Игорем Тальковым, песня «Ностальгия в Риме» исполнена Аллой Пугачевой. Совместно с Игорем Крутым написаны песни «На Ордынке», «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка», «Острова любви», «Маленькое кафе», «Я тебя не придумала» и многие другие. Песни на стихи Леонида Фадеева также исполняют Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Лайма Вайкуле, Алсу, Сергей Лазарев и многие.

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