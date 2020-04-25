Катя Фадеева записала идеальный саундтрек для самоизоляции и запустила флешмоб

Уходящий год изобилует невероятным количеством грандиозных музыкальных событий, но главной сенсацией, изменившей жизнь нескольких миллионов человек, всё же становится открытие первых линий Московских Центральных Диаметров. И не имело бы это событие никакого отношения к музыке, если б за несколько дней до него в эфире крупнейших радиостанций страны не появилась песня Кати Фадеевой "Маршруты", которую музыкальное сообщество сразу единогласно признало гимном МЦД.