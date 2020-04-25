Катя Фадеева записала идеальный саундтрек для самоизоляции и запустила флешмоб

По замыслу автора, ироничная и динамичная песня поможет соединить людей всей планеты в едином зажигательном танце. Ведь для музыки нет закрытых границ и дверей. А домашний флешмоб, к которому уже присоединились многие страны, включая Израиль, Германию, Великобританию, США, — очередное тому доказательство.
«Этот вирусный ролик заряжает исключительно радостью и весельем. А сам сингл — идеальный саундтрек для самоизоляции, когда важно сохранять не только оптимизм, но и движение. Танцуем дома, пока все дома!», — так прокомментировала Катя Фадеева выход своей новой песни.
Она обещает, что флешмоб продолжится в популярной социальной сети TikTok, где каждый сможет проявить себя даже после самоизоляции. Ведь танцы дома сложно отменить: они состоятся при любой погоде!
Новый сингл Кати Фадеевой "Танцуем дома" доступен в крупнейших мировых музыкальных сервисах: http://orcd.co/corona
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