Rod Stewart излечился от рака

71-летний певец стал кавалером Ордена Британской империи «за заслуги в области музыки и благотворительности». Об этом говорится в официальном сообщении правительства.





«Я прожил удивительную жизнь и смог достичь невероятных карьерных высот благодаря великодушной поддержке британской публики»,— сообщил в эфире Би-би-си господин Стюарт.

