Rod Stewart излечился от рака

Он сделал это сообщение на благотворительном вечере, посвященном борьбе с онкологическими заболеваниями. Как пишет Daily Mail, диагноз был поставлен в 2016 году, к счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии. Два года 74-летний музыкант проходил курс лечения (он решил не ставить общественность в известность), и теперь он полностью здоров.
- Да, мне повезло, но, кроме лечения, я старался настроить себя на позитивный лад, продолжать работать и улыбаться, - говорит Стюарт. – Спасибо врачам и богу, что спустя два года я могу считать себя здоровым и счастливым.
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