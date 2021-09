Род Стюарт выпустил первую песню нового альбома

Род Стюарт выпустил «You're in My Heart» - все хиты артиста, перезаписанные с Королевским филармоническим оркестром (слушать альбом)

В альбом вошли 22 хита артиста из самых разных периодов творчества Стюарта – от фолк-роковой композиции 1971 года «Maggie May» до софт-рокового хита 1988-го «Forever Young». В трек-лист также попали «If We Fall in Love Tonight», «I Don't Want to Talk About It», «The First Cut Is the Deepest», «Reason to Believe» и многие другие.







В альбом также вошли новая версия хита «It Takes Two», записанная совместно с Робби Уильямсом, и свежая песня «Stop Loving Her Today».



Rod Stewart