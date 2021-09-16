Род Стюарт выпустил первую песню нового альбома

Песня построена на переборе банджо и электронном танцевальном бите. В интервью радиостанции BBC Radio 2 Стюарт заявил, что «One More Time» рассказывает о желании секса с бывшей возлюбленной. И вообще отметил, что тема любви, особенно в физическом ее проявлении центральная на альбоме.

«Стоящая за песней история о том, знаете, когда ты расстался с кем-то, секс в этих отношениях был потрясающим, и ты просто хочешь повторить это еще разок? Вот о чем песня. Я уверен, что такое бывало с каждым. Новые песни все более-менее построены на жизненных историях. Многие из них на этом альбоме связаны с любовью и сексом», - говорит певец.



Rod Stewart

Самой главной на альбоме Род назвал песню «Touchline», которая будет закрывать релиз. Трек посвящен отцу музыканта и любви к футболу, который он привил артисту.

«Песня так называется, потому что он всегда, даже под проливным дождем, стоял на боковой линии, наблюдая, как я и мои братья играем в одной команде. Выкрикивал советы и бранился, следя за игрой», - пояснил Род.

Всего на пластинку войдет 12 треков, девять оригинальных песен, написанных самим Стюартом, и еще три кавера, включая заглавную песню в оригинале исполнявшуюся Марком Джорданом, а также «These Are My People» Джонни Кэша и «Some Kind Of Wonderful» Soul Brother Six.

Предыдущий студийный альбом Стюарта «Blood Red Roses» вышел в 2018 году и стал седьмым в его карьере, возглавившим британский чарт.