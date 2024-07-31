Род Стюарт продал каталог и доволен жизнью

Недавно 79-летний певец дал интервью изданию The Sun (через Music News ), в котором он рассказал о своем приближающемся 80-летии.



Rod Stewart

«Я знаю, что мои дни сочтены, но я не боюсь, — сказал он. - Мы все должны уйти в какой-то момент, так что мы все в одной корзине. Я собираюсь наслаждаться этими последними несколькими годами так долго, как смогу. Я говорю немного — наверное, еще 15. Я могу это сделать легко, приятель, легко».

Рок-музыкант добавил: «Я уже не тот, что был в 70-х и 80-х, я не могу не спать всю ночь, напиваться и сходить с ума и при этом иметь такой же голос» .

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«Теперь мне приходится защищать свой голос до и после каждого выступления».

Еще в феврале этого года сообщалось, что певец продал свой старый каталог почти за 100 миллионов долларов (79,3 миллиона фунтов стерлингов).

Стюарт заключил сделку с компанией Iconic Artists Ирвинга Азоффа, которая теперь владеет его издательским каталогом, записанной музыкой и долей прав на изображение и образ Стюарта.

В заявлении для The Wall Street Journal Стюарт сказал о сделке: «Ирвинг и я — пара старожилов, и я считаю, что у нас есть взаимное уважение и восхищение друг другом. Дело моей жизни в надежных руках с ним».