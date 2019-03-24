DaCasa Records, 2019.

Жанр: баллады, латино, smooth-jazz, советская эстрада, регги.

Ну, и как первый… Альбомов у Rosa, а по-нашему Екатерина Островская, пока всего два. Причем первый вышел аж в 2013 году. Он назывался Esta ficando Russo, и представлял собой уютный латино-лаунж с отличными живыми музыкантами. Некоторые из тех португалоязычных песен неспешно попали в ротации на латиноамериканских радиостанциях. Сама Островская так же неспешно иногда дает концерты, чаще всего в Германии, где живет. И вот новый альбом на русском.



Rosa Morena Russa - Trick-Trage

Пресловутая неспешность сыграла злую шутку, - симпатичные вроде песни зачастую поются небрежно и необязательно. Голос не распет, эксплуатируется когда-то найденный приятный тембр. Так бывает: если не идешь вперед, если не перфекционист и не оттачиваешь свои умения ежедневно до обмороков, - непременно катишься вниз. Как бы здорово ни играли отличные бразильские музыканты (а они звучат здорово!) сама певица кажется не очень-то нужной на этом празднике жизни, неуверенной. Ну если как домохозяйка пришла в студию к нанятым профи, что-то спела и ушла. И это главная печалька.

Но есть и хорошие новости. 11 треков альбома очень разноплановы, крепко сбиты и в целом намечают пунктир возможного развития творчества Островской, если она все-таки возьмется за вокал. Сочетание латино с русским текстом у нее получается на диво органичным (не обращая внимания на графоманские тексты, увы), она находит нужные интонации и тембры, это вовсе не звучит наносным. Ну кто у нас умеет петь латино на русском, кроме Богушевской и Агутина? А Островская умеет найти свой подход. С регги («35») не очень получилось, а вот самбы и босановы — как влитые.

Обратите внимание, какие деликатные и нежные тут духовые. Как бережно поддерживают мелодию, опевают, иногда не стесняясь выйти на первый план и импровизировать. Совершенно джазовый саксофон не выходит за поп-рамки, и звучит при этом убедительно по меркам джаза. Тромбон тоже хорош, хотя без киксов все же не обошлось. Чудная перкуссия и минималистичные клавиши. Не менее убедительна сама Морена как гитаристка (она же - владелица студии, аранжировщик и звукач во всех обличьях).

Другое дело, что найти слушателей на такое в России — не непросто, а очень непросто. Большинство песен на слух рядового слушателя звучат как приджазованные баллады. Для поклонников джаза они чересчур просты, для остальных — сложноваты. Вот клезмер бы зашел куда лучше, и на альбоме есть даже песни на идише (даже библейская песнь Yoyne Hanuvi о пророке Ионе под африканский ритм ijexá, напоминающий ритм капоэйры), - но такого двухдольного клезмера, как мы любим, чтобы пританцовывать, - нет в помине. Песни из Trick-Trage можно идентифицировать по графе инди-поп-музыка, но слушать их будет явно приятнее в небольших джазовых клубах. Даже вполне себе баллады «из советской эстрады» с такими музыкантами будут там органичнее звучать. Как Андрей Макаревич с джазовым оркестриком.

Оценка: 7,5 из 10

Гуру КЕН