Скончалась знаменитая оперная певица Ирина Богачева

О ее смерти сообщил муж покойной - народный артист РСФСР, профессор, заведующий кафедрой музыкальной режиссуры в Санкт-Петербургской консерватории Станислав Гаудасинский.



Ирина Богачева

Ирина Богачева родилась в Ленинграде в 1939 году, пережила с семьей блокаду. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова по классу пения, а еще в 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского), в 1965 году стала солисткой театра. В 1968-1969 годах Богачева стажировалась в театре «Ла Скала» (Милан, Италия).

На сцене Мариинского театра Ирина Богачева исполнила около 30 партий в классическом и современно репертуаре, в числе которых Азучена в "Трубадуре" и Амнерис в "Аиде" Верди, Любаша в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, Марфа в "Хованщине" и Марина Мнишек в "Борисе Годунове" Модеста Мусоргского, Шарлотта в "Вертере" Жюля Массне, Кончаковна в "Князе Игоре" Александра Бородина, Марта Скавронская в опере "Петр Первый" Андрея Петрова и др.

В лучших ролях своего репертуара выступала в таких известных оперных театрах, как «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), «Ковент-Гарден» (Лондон), «Опера Бастилии» (Париж), «Колон» (Буэнос-Айрес), Опера Сан-Франциско и многих других.

С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982 — профессор, заведовала кафедрой сольного пения. С 1997 года — почётный член Филармонического общества Санкт-Петербурга. В 1976 году Ирина Богачева была удостоена звания народной артистки СССР, в 1984-м стала лауреатом Государственной премии СССР. Являлась также почетным гражданином Санкт-Петербурга.