Slipknot анонсировал первый за 5 лет альбом

Название альбома пока не раскрывается. Свой альбом Slipknot представит в гастрольном туре по Северной Америке, который пройдет совместно с группами Volbeat, Behemoth и Gojira.



ТЕКСТ

Музыканты пообещали, что покупатели двух билетов на концерты тура получат копию альбома бесплатно.

В 2014 году Slipknot выпустил последнюю свою пластинку 5: The Gray Chapter.

Альбомы группы получили статус платиновых, всего продано более 40 млн копий по всему миру. В 2006 году группа получила свою единственную на сегодняшний день премию «Грэмми». Коллектив известен тем, что его участники на концертах, фотосессиях и интервью носят маски и специальные комбинезоны.