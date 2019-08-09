Slipknot выпустил новый альбом We Are Not Your Kind

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Slipknot представил сегодня свой шестой студийный альбом We Are Not Your Kind (слушать альбом).

Ранее группа поделилась первым синглом Unsainted, доступном на всех цифровых площадках наряду с официальным видео, доступном на официальном канале Slipknot. Срежиссированное членом группы Шоном Крейеном видео на Unsainted и сам трек предлагают взглянуть на будущее самой группы.

Гитарист Джим Рут отметил: «Это самое долгое время, за которое нам приходилось писать альбом и работать вместе. Одним из моих вдохновений на этот раз были те исполнители, которые записывали полноформатные альбомы, а не просто песни. В то время как индустрия движется к синглам, Slipknot хотел сделать настоящий альбом от начала и до конца».

Кроме Unsainted, до премьеры альбома группа выпустила треки Solway Firth и Birth Of The Cruel. Названый Vulture одним «36 альбомов, которые мы мечтаем услышать в 2019», We Are Not Your Kind от Slipknot уже доступен на цифровых площадках и на сайте Винилотека.

«В наши дни искусство, которое мы создаем, получает самую высокую награду, потому что оно занимает больше времени, — добавил Крейен. — Почти четыре года, чтобы создать эту эмоцию и накал, и награда для нас сейчас - настоящее спасение».

Slipknot
Slipknot

С конца июля музыканты гастролируют в поддержку альбома по городам США. Североамериканская часть тура завершится 8 сентября 2019 года, а в 2020 году гастроли продолжатся в Европе.

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