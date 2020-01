Slipknot выпустил 20-минутный фильм на песню Nero Forte

Композиция вошла в трек-лист первого альбома коллектива за последние пять лет We Are Not Your Kind, релиз которого состоялся прошлым летом. Работа стала расширенной версией клипа на песню Nero Forte, который вышел в декабре 2019 года.

"Я планировал снять короткий фильм, который заставит вас оспорить собственное существование здесь, в этой реальности. Когда вы ложитесь на кровать рядом со своей любовью, вы когда‑нибудь задаетесь вопросом "Возможно ли, что этот человек перережет мне горло, пока я сплю?" Наслаждайтесь. Все отравлено", - написал под видео в YouTube перкуссионист Slipknot и режиссер фильма Шон Крейен.



Примерно в середине фильма (на девятой минуте) можно обнаружить традиционный клип для песни «Nero Forte». Остальной хронометраж видео заполнен сюрреалистичными образами.