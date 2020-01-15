Slipknot выпустил 20-минутный фильм на песню Nero Forte

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.





В черный список также попали коллективы Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed. В официальном уведомлении указано, что эти «ужасные рок-группы» запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.

