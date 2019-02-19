У группы Trubetskoy вышел новый альбом

«Зашевелит бит» - это второй номерной альбом коллектива из столицы Беларуси.
Продюсером всего альбома впервые, включая времена "Ляпис Трубецкого", выступил гитарист группы Руслан Владыко. Вместе с ним над звуком трудился Дмитрий Коршакевич, который уже помогал коллективу на предыдущих релизах. С октября 2018 по январь 2019 происходили запись, сведение и мастеринг материала.
Большинство текстов для альбома написал давний друг музыкантов, стремительно набирающий популярность хип-хоп артист СiРОП.
Презентация альбома пройдёт в московском "ГлавClubGreenConcert" 3 марта 2019 года.
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