У группы Trubetskoy вышел новый альбом

«Я давно ношу татуировку с этими словами и раньше воспринимал их буквально, – рассказывает фронтмен «Трубецких» Павел Булатников. – Типа это такой весельчак, балагур, человек с легкой рукой – если он разливает, у людей не бывает похмелья. Все это так, но по ходу работы над альбомом у слов Magister...