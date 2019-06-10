В Москве открыли мемориальную доску Людмилы Зыкиной

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Мемориальную доску Людмилы Зыкиной установили на фасаде дома на Котельнической набережной к 90-летию со дня рождения певицы.

Поклонники с букетами цветов и журналисты стали собираться у входа в "звездный" дом за час до торжественной церемонии, которую посетили также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, худрук музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, руководитель Хора им. Пятницкого Александра Пермякова, глава хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Портьеру с плиты сняли в сопровождении записи, на которой Людмила Зыкина исполняла "Течет река Волга".

Открытие мемориальной досик Людмилы Зыкиной. Фото КПРФ
Открытие мемориальной досик Людмилы Зыкиной. Фото КПРФ

Авторами мемориальной доски выступили народный художник России, скульптор Салават Щербаков и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский. На барельефе Зыкина изображена на фоне русского пейзажа с рекой и церковью. Надпись гласит: "Великая русская певица Людмила Георгиевна Зыкина жила в этом доме с 1968 по 2009 год".

"Я очень рад, что Салават Щербаков сумел передать все лучшее, что было в ее образе. Его князь Владимир встречает гостей, прибывающих в Кремль, а здесь его работа будет встречать почитателей культуры", - заметил Зюганов.

Лидер КПРФ также рассказал о многолетней дружбе с Зыкиной. "Когда я прослушал эту удивительную песню ("Течет река Волга"), я поставил себе задачу пройти, проплыть от Верхневолжья до самого Каспия. И только там почувствовал, что значит великая русская река, моя любимая держава", - поделился он. - Людмила Георгиевна впитала все лучшее, что есть в русской культуре, в народном эпосе, в чудной нашей песне, и подала это на всех сценах мира с такой яркостью, с таким талантом, с таким величием, что наша песня стала завоевывать мир".

По мнению главы "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана, в имени певицы - "весь ее талант и голос": "Людмила - мила, любима; Георгиевна - Георгий Победоносец, Москва; Зыкина - у певцов есть выражение "зычный голос".

Худрук Хора им. Пятницкого напомнила, как Зыкина спасла в нелегкий период конца 1980-х годов коллектив, в котором когда-то начиналась ее карьера. Артистка соглашалась на совместные концерты, чтобы привлечь публику на выступление хора. "Она выходила с хором Пятницкого, исполняла две песни, и зал был счастлив, - рассказала Пермякова. - Объявляли Людмилу Зыкину, и зал, в котором абсолютно разные люди, ее приветствовал стоя и не позволял себе присесть все ее выступление. Потому что перед величием этого огромнейшего таланта это было невозможно".

В благодарность артисты Хора им. Пятницкого исполнили на церемонии одну из любимых песен Зыкиной - "Степь да степь кругом".

Мемориальная доска Людмилы Зыкиной размещена рядом с барельефами балерине Галине Улановой, поэту Андрею Вознесенскому, конструктору Сергею Непобедимому и скульптору Александру Кибальникову, также жившим в этом доме.

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