В Москве открыли мемориальную доску Людмилы Зыкиной

Поклонники с букетами цветов и журналисты стали собираться у входа в "звездный" дом за час до торжественной церемонии, которую посетили также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, худрук музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, руководитель Хора им. Пятницкого Александра Пермякова, глава хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Портьеру с плиты сняли в сопровождении записи, на которой Людмила Зыкина исполняла "Течет река Волга".



Открытие мемориальной досик Людмилы Зыкиной. Фото КПРФ

Авторами мемориальной доски выступили народный художник России, скульптор Салават Щербаков и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский. На барельефе Зыкина изображена на фоне русского пейзажа с рекой и церковью. Надпись гласит: "Великая русская певица Людмила Георгиевна Зыкина жила в этом доме с 1968 по 2009 год".

"Я очень рад, что Салават Щербаков сумел передать все лучшее, что было в ее образе. Его князь Владимир встречает гостей, прибывающих в Кремль, а здесь его работа будет встречать почитателей культуры", - заметил Зюганов.

Лидер КПРФ также рассказал о многолетней дружбе с Зыкиной. "Когда я прослушал эту удивительную песню ("Течет река Волга"), я поставил себе задачу пройти, проплыть от Верхневолжья до самого Каспия. И только там почувствовал, что значит великая русская река, моя любимая держава", - поделился он. - Людмила Георгиевна впитала все лучшее, что есть в русской культуре, в народном эпосе, в чудной нашей песне, и подала это на всех сценах мира с такой яркостью, с таким талантом, с таким величием, что наша песня стала завоевывать мир".

По мнению главы "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана, в имени певицы - "весь ее талант и голос": "Людмила - мила, любима; Георгиевна - Георгий Победоносец, Москва; Зыкина - у певцов есть выражение "зычный голос".

Худрук Хора им. Пятницкого напомнила, как Зыкина спасла в нелегкий период конца 1980-х годов коллектив, в котором когда-то начиналась ее карьера. Артистка соглашалась на совместные концерты, чтобы привлечь публику на выступление хора. "Она выходила с хором Пятницкого, исполняла две песни, и зал был счастлив, - рассказала Пермякова. - Объявляли Людмилу Зыкину, и зал, в котором абсолютно разные люди, ее приветствовал стоя и не позволял себе присесть все ее выступление. Потому что перед величием этого огромнейшего таланта это было невозможно".

В благодарность артисты Хора им. Пятницкого исполнили на церемонии одну из любимых песен Зыкиной - "Степь да степь кругом".

Мемориальная доска Людмилы Зыкиной размещена рядом с барельефами балерине Галине Улановой, поэту Андрею Вознесенскому, конструктору Сергею Непобедимому и скульптору Александру Кибальникову, также жившим в этом доме.