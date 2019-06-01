Виктория Николова представит Россию в Сан-Ремо

Необычным сюрпризом для девушки оказалось приглашение представить свою страну от тайного поклонника, одного из продюсеров культового музыкального форума. Он совершенно случайно нашёл в Apple Music песни Виктории Николовой, записанные на итальянском языке и заинтересовался талантливой артисткой из далёкой России.

В 2020-м году “Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо” пройдёт в юбилейный 70-й раз и песни на итальянском языке, как подарки, смогут представить артисты из других стран. Причём, по давней традиции, победитель фестиваля Сан-Ремо будет участвовать от Италии на Евровидении, и, судя по новым правилам, удача может улыбнуться не только гражданам страны, но и гостям.

По словам Джовани, продюсера фестиваля, итальянский зритель по достоинству оценит красивейший голос Виктории Николовой, настоящие драматическое сопрано в Италии ещё никого не оставляло равнодушным. Яркая молодая исполнительница, умело сочетающая в своём творчестве разнообразные музыкальные направления, сможет справиться даже со сложнейшей композицией вне зависимости от жанра.



Виктория Николова

Виктория исполняет песни не только на итальянском, но и на испанском, французском, болгарском, английском и русском языках. Её композиции доступны в Apple Music и других крупнейших мировых музыкальных сервисах: orcd.co/ilnostroamoree