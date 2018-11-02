Воспитанница Киркорова представит свою сольную программу "Хочу и буду"

Один из ярчайших новых голосов года - так журналисты пишут о ней, обладательнице красивейшего драматического сопрано. Воспитанница Бедроса Филипповича Киркорова решила подвести творческий итог сезона и представить свою новую сольную программу "Хочу и буду".



Виктория Николова

В концертной программе прозвучат главные хиты певицы и состоится презентация видео на одноимённую новую композицию. Лёгкая, живая, романтическая атмосфера и приятные подарки - что ещё нужно для вечера субботы.

Подробности в Инстаграме Виктории Николовой https://www.instagram.com/signoraviktoria и на её официальном сайте https://www.viktorianikolova.ru.