VG Music Label, 2019.

Жанр: world-music, нео-фолк, фолктроника.

Котвицкая многогранна — поет и в почти аутентичных проектах, готова экспериментировать с электроникой, а проект Warsoba – он как бы электронно-танцевальный, для народа. Хотя живых инструментов тут тоже хватает: кроме ритм-секции, есть аккордеон и бузуки. Порой живаго даже слишком много, - уводит в микро-клубную эстетику.

Все песни на белорусской мове, поэтому поверю на слово пресс-релизу, говорящему про дохристианские тексты и аутентичные диалекты. Но с музыкой все иначе — есть не только славянский распев в эстрадных интерпретациях, но и вполне себе современные поп-распевы, скандинавского толка дарк-фолк, эмбиентные баллады. Сама Ирэна Котвицкая, большой мастер, превосходно звучит во всех этих ипостасях. У нее чистый тембр, роскошный диапазон и какое-то животное чувство стиля. Она большой артист.

Иное дело звук. Звук часто неуклюж, катастрофически безвоздушен, и лишь намекает на искомый жанр. Ждешь от музыкантов музыки, а ее все нет и нет. Трямкают себе гармонический ряд на каждую четверть… Ни соло приличного, ни каденции. И ладно бы вырулили в коммерческий поп-звук! Нет-нет, это все тот же угловатый инди-фолк для мини-клубов, только с клавишными, на избитых ритмических формулах от двухдольной ирландщины до прямой бочки.

А удачи есть. Прежде всего, чудесная задорная «Лида» с обезоруживающей искренностью, украшение любого этно-фестиваля. Яркая мрачнина «Орла» с сентиментальными интенциями, отсылающими хоть к Инне Желанной, хоть к Enya, хоть к In Grid. Хорошие концертные перспективы и у заглавного трека «Разок».



Warsoba + Ирэна Котвицкая - «Разок»

Альбом хорош. Размечены все направляющие, по которым Warsoba сможет при желании стать хоть белорусской «Иван Купала», хоть Инной Желанной. Или Deep Forest, что уж там. Ощутимые проблемы со сведением, да и с некоторыми партиями никак не отменяют этого факта. Ирэна Котвицкая пластична и многогранна. В ситуации, когда Белоруссия с большим трудом, но уже нащупывает национальную идентичность и культурную самоценность (что прекрасно), такие проекты — существенный вклад в культуру страны как таковую. Да и просто песни прекрасные.

Оценка: 7,5 из 10

Гуру КЕН