Warsoba + Ирэна Котвицкая - «Разок»

VG Music Label, 2019.
Жанр: world-music, нео-фолк, фолктроника.
Котвицкая многогранна — поет и в почти аутентичных проектах, готова экспериментировать с электроникой, а проект Warsoba – он как бы электронно-танцевальный, для народа. Хотя живых инструментов тут тоже хватает: кроме ритм-секции, есть аккордеон и бузуки. Порой живаго даже слишком много, - уводит в микро-клубную эстетику.
Все песни на белорусской мове, поэтому поверю на слово пресс-релизу, говорящему про дохристианские тексты и аутентичные диалекты. Но с музыкой все иначе — есть не только славянский распев в эстрадных интерпретациях, но и вполне себе современные поп-распевы, скандинавского толка дарк-фолк, эмбиентные баллады. Сама Ирэна Котвицкая, большой мастер, превосходно звучит во всех этих ипостасях. У нее чистый тембр, роскошный диапазон и какое-то животное чувство стиля. Она большой артист.
Иное дело звук. Звук часто неуклюж, катастрофически безвоздушен, и лишь намекает на искомый жанр. Ждешь от музыкантов музыки, а ее все нет и нет. Трямкают себе гармонический ряд на каждую четверть… Ни соло приличного, ни каденции. И ладно бы вырулили в коммерческий поп-звук! Нет-нет, это все тот же угловатый инди-фолк для мини-клубов, только с клавишными, на избитых ритмических формулах от двухдольной ирландщины до прямой бочки.
А удачи есть. Прежде всего, чудесная задорная «Лида» с обезоруживающей искренностью, украшение любого этно-фестиваля. Яркая мрачнина «Орла» с сентиментальными интенциями, отсылающими хоть к Инне Желанной, хоть к Enya, хоть к In Grid. Хорошие концертные перспективы и у заглавного трека «Разок».
Альбом хорош. Размечены все направляющие, по которым Warsoba сможет при желании стать хоть белорусской «Иван Купала», хоть Инной Желанной. Или Deep Forest, что уж там. Ощутимые проблемы со сведением, да и с некоторыми партиями никак не отменяют этого факта. Ирэна Котвицкая пластична и многогранна. В ситуации, когда Белоруссия с большим трудом, но уже нащупывает национальную идентичность и культурную самоценность (что прекрасно), такие проекты — существенный вклад в культуру страны как таковую. Да и просто песни прекрасные.
Оценка: 7,5 из 10
Гуру КЕН
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