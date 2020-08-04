Андрей Клюкин открыл свой лейбл «Mint Music Artists»

В неформальной обстановке были подписаны два первых контракта с артистами. Пионерами лейбла стали питерский музыкант Idiot и московский проект «Лютик».



Андрей Клюкин и Idiot

В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль «Дикая Мята» пришлось перенести, однако команда фестиваля не сидела, сложа руки. Пообщавшись с организаторами других российских и мировых фестивалей (таких, как Glastonbury, OpenAir St.Gallen, Colours of Ostrava, Park Live), Андрей Клюкин представил публике документальный фильм «Music VS Covid-19 World Tour». Был также создан Youtube-канал. Открытие лейбла стало следующим шагом.\

Лайнап фестиваля «Дикая Мята» всегда примерно на 70 процентов состоит из новых имен, и Андрей Клюкин периодически говорил о возможном открытии лейбла, но тогда «не хватало времени, рук и силы духа». Сейчас все звезды сошлись:

- В этом смысле коронавирус помог, - считает Андрей. - Фестиваль перенесли на год, и мы поняли, что нужно вернуться к идее заняться музыкантами. Сейчас мы объявляем имена первых. Они абсолютно разные – как полюса. Idiot – большой и очень плодотворный артист, он каждые 3-4 дня выдает новые и новые песни. Название проекта «Лютик» произошло от слова «лютый». Музыканты, которые стоят за этой группой, - яркие, безумные, непреклонные, с актуальным и утонченным чувством прекрасного. То, что они делают, - по-настоящему талантливо.

- Однажды я увидел афишу «Дикой Мяты», и мне стало до безумия интересно, – рассказывает Иван Красотин (Idiot). – Я сразу сказал себе, что буду там выступать. Прошел год, и я увидел, что Андрей выложил пост об артистах новой волны, которые ему нравятся. Там был и мой трек. Я написал ему, и мы стали общаться. На сегодняшний день он единственный продюсер в нашей стране, который может полностью понять мою музыку и то, как с ней работать.

- Я хочу, чтобы лейбл превратился в сообщество, в котором артисты поддерживали бы друг друга, стали творческой семьей, собирались и делились друг с другом, как это было, например, в тусовке Энди Уорхола, дополняли друг друга. Главное, чтобы работа приносила нам всем удовольствие, - уверен продюсер.