Einstürzende Neubauten к 40-летию выпустил новый альбом

«Alles In Allem» состоит из 10 пьес, каждая из которых в основном посвящена исследованию темы «Берлин». Бликса Баргельд бродит по воспоминаниям, по мечтам, собирает фрагменты - и все же это всегда о присутствии этого нематериального города.
В преддверии выхода альбома группа выпустила клип на заглавную песню альбома.
Одновременно с альбомом будет выпущен ограниченный набор делюкс-боксов. Помимо обширного буклета и DVD, он также включает в себя дополнительный CD и LP с семью треками, которых нет в альбоме.
Релизы выходят на собственном лейбле группы Potomak.
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