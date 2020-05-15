Einstürzende Neubauten к 40-летию выпустил новый альбом

«Alles In Allem» состоит из 10 пьес, каждая из которых в основном посвящена исследованию темы «Берлин». Бликса Баргельд бродит по воспоминаниям, по мечтам, собирает фрагменты - и все же это всегда о присутствии этого нематериального города.

В преддверии выхода альбома группа выпустила клип на заглавную песню альбома.

Одновременно с альбомом будет выпущен ограниченный набор делюкс-боксов. Помимо обширного буклета и DVD, он также включает в себя дополнительный CD и LP с семью треками, которых нет в альбоме.



Einstürzende Neubauten - Alles in Allem

Релизы выходят на собственном лейбле группы Potomak.