Einstürzende Neubauten к 40-летию выпустил новый альбом

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Культовая немецкая группа Einstürzende Neubauten выпустила сегодня первый за 12 лет новый студийный альбом «Alles in Allem» в честь 40-летия группы (слушать альбом).

«Alles In Allem» состоит из 10 пьес, каждая из которых в основном посвящена исследованию темы «Берлин». Бликса Баргельд бродит по воспоминаниям, по мечтам, собирает фрагменты - и все же это всегда о присутствии этого нематериального города.

В преддверии выхода альбома группа выпустила клип на заглавную песню альбома.

Одновременно с альбомом будет выпущен ограниченный набор делюкс-боксов. Помимо обширного буклета и DVD, он также включает в себя дополнительный CD и LP с семью треками, которых нет в альбоме.

Einstürzende Neubauten
Einstürzende Neubauten - Alles in Allem

Релизы выходят на собственном лейбле группы Potomak.

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